Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на заявление Кулебы в социальной «Threads«.

В своем заявлении Дмитрий Кулеба заявил о том, что после того, как украинский президент Владимир Зеленский совершил достаточно большое количество визитов в другие страны «путь Украины в НАТО точно станет короче».

«Несколько важных для Украины и НАТО решений уже согласованы. По итогам саммита наш путь в Альянс точно станет короче. И это очень важный результат, о котором нам, как и во многих других случаях, говорили, что этого не будет, а мы это вместе с ближайшими партнерами это сделали» — отметил Кулеба.

В то же время, по словам главы МИД Украине попросту не хватает нужного решения, которое внесло бы ясности в вопрос о вступлении государства в Североатлантический альянс. Отметим, что ко всему этому Дмитрий Кулеба также добавил и то, что потерять такую возможность для НАТО — это сделать подарок Путину.

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