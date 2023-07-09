Как информирует «НБН» со ссылкой на ABC News, по словам Верховного главнокомандующего ВСУ, благодаря мятежу Пригожина удалось выявить слабые стороны к руководству РФ, в том числе к Путиу.

Зеленский подчеркнул, что внутри России Путин не имеет военной силы, а гражданское население РФ — не защищено. По словам президента Украины, сейчас есть сигнал, говорящий о том, что в Российской Федерации может быть очередной мятеж, или же революция. При этом есть множество россиян, которые могут поддержать этот самый мятеж.

Напомним, ранее Зеленский опубликовал видео возвращения в Украину пяти командиров полка «Азов». .