О том, что Кремль явно серьезно обозлился на решение Анкары касательно передачи Киеву командиров «Азова», после освобождения из плена, находившихся на турецкой территории, и которые в соответствии с определенными договоренностям должны были не покидать Турцию до самого завершения войны, пишет «НБН», ссылаясь на заявление председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева, опубликованное в российском агентстве «ТАСС».

По словам Бондарева, с этого момента Турция для РФ становится открыто недружественным государством, хотя ранее считалась попросту нейтральным, поскольку на территории страны-агрессора, полк «Азов» признали террористической организацией. Кроме того, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности РФ высказался и по заявлениям Анкары о возможности принятия Украины в НАТО — россиянин полагает, что предпосылками для подобного «недружественного шага» стало оказание давления со стороны стран-членов Альянса, а также фактическая остановка «зернового соглашения».

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