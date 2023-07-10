Издание Financial Times, ссылаясь на чиновников, которые осведомлены о переговорном процессе, сообщает, что Вашингтон и Берлин находятся под сильным давлением государств-союзников с требованием поддержать интеграцию Украины в Альянс накануне саммита НАТО в Вильнюсе, информирует «НБН».

США и ФРГ выступают против финальной формулировки заявления по итогам встречи на высшем уровне, в которой содержится полная поддержка Украины на пути ко вступлению в Альянс. Также страны не поддерживают предоставление приглашения Киеву для интеграции государства в НАТО после завершения войны с РФ.

Журналисты утверждают, что другие члены военно-политического блока не ожидали такой консервативной позиции от американского и немецкого руководства. В связи с этим лидерам стран-членов организации придется дорабатывать текст итогового заявления уже на мероприятии в Вильнюсе.

Напомним, глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о своих ожиданиях от предстоящего саммита НАТО.