Как информирует «НБН», в ТГ-канале Гончаренко написал, что он лично поблагодарил генсека НАТО за все слова поддержки для Украинского государства, а также поставил Йенсу Столтенбергу вопрос относительно того, будет ли во время саммита Организации Североатлантического договора в Вильнюсе озвучено приглашение Украины в Альянс.

На это Столтенберг ответил Алексею Гончаренко, что вскоре все мы увидим те слова и термины, которые были выбраны. Это произойдет уже через несколько часов. Он добавил, что уже говорил о некоторых аспектах, которые также должны там быть и которые должны согласовать лидеры стран НАТО, опубликовав их в коммюнике. При этом Столтенберг заявил, что точно в чем он уверен, это в том, что это будет положительный и сильный меседж для Украины и это точно поможет на пути к членству в Североатлантический Альянс.

Сам же Гончаренко прокомментировал такой ответ Столтенберга таким образом, что мощные сигналы уже начали поступать. Также политик опубликовал видео ответа Столтенберга в своем ТГ-канале.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Зеленский анонсировал важные переговоры на саммите НАТО.