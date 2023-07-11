Как информирует «НБН» со ссылкой на Bloomberg, руководитель МИД Украины Кулеба считает, что Организация Североатлантического договора должна пригласить Украинское государство в Альянс во время саммита.

Он подчеркнул, что Альянсу не стоит держать «всю ситуацию и Украину в подвешенном состоянии, когда речь идет о членстве».

Также глава украинской дипломатии отметил, что обстоятельства уже позволяли пригласить Киев в НАТО и продолжать далее работать над членством. По его словам, чем раньше это произойдет, тем будет лучше.

Напомним, ранее мы уже писали заявлении Зеленского относительно пользы для Украины от саммита НАТО.