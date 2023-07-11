В частности, как пишет «НБН» со ссылкой на сообщение, обнародованное в ТГ-канале Зеленского, благодаря состоявшемуся мероприятию Вооруженные силы нашей страны получат новые инструменты для защиты.

Согласно словам украинского лидера, оборона Украины является первым приоритетом страны. Зеленский высказал слова благодарности партнерам за готовность делать новые шаги. Он отметил, что привезет домой новые важные инструменты для защиты.

Помимо этого Верховный главнокомандующий добавил, что на второй день саммита были запланированы многочисленные двусторонние встречи. В частности, с американскими, немецкими, британскими, канадскими, японскими, нидерландскими и другими партнерами. Кроме того, ожидается первое инаугурационное заседание Совета Украина – НАТО.

Напомним, ране мы уже писали о том, что на полях саммита НАТО глава Минобороны Германии заявил, что его страна не будет передавать Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus.