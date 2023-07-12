В эфире «Радио Свобода» чиновник объяснил, что означает для Украины решение лидеров стран НАТО отменить План действий по членству в Альянсе, информирует «НБН».

По словам секретаря СНБО, нашей стране нужно будет выполнить большую «домашнюю работу», чтобы полностью перейти на стандарты организации. Данилов отметил, что армия Украины уже им соответствует и у защитников все больше натовского вооружения.

Чиновник напомнил, что Североатлантический Альянс – не только военный блок, государства-члены организации придерживаются принципов демократии, свободы слова, заботятся о правах человека и Украине нужно будет сделать многое в этих сферах.

Секретарь СНБО напомнил, что интеграцию Украины в НАТО должно одобрить 31 государство, которое входит в Альянс, что является непростым процессом. Однако Данилов убежден, что наша страна сможет пройти этот путь.

Ранее глава государства Владимир Зеленский сообщил о положительных результатах Вильнюсского саммита НАТО для Украины.