Американское издание The Washington Post отмечает, что украинский лидер в своем Twitter-аккаунте опубликовал заявления с критикой позиции Альянса относительно членства его страны в организации, информирует «НБН».

Журналисты пишут, что высказывания Зеленского вызвали разочарование и «серьезно разозлили» членов делегации США, которые принимали участие в Вильнюсском саммите НАТО.

Так же заявления главы Украины расценили сторонники Киева в Альянсе, которые считают, что они добились некой победы для страны в вопросе ее членства в военно-политическом блоке.

Источники в НАТО считают, что украинский президент использует Twitter, как средство для ведения переговоров и пытается оказать максимальное давление на организацию, что вызывает у многих гнев.

Напомним, глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не держать нашу страну в подвешенном состоянии в вопросе интеграции в Альянс.