Как информирует «НБН» со ссылкой на «Украинскую правду», во время пресс-конференции в среду по итогам Вильнюсского саммита Организации североатлантического договора, Владимир Зеленский заявил, что он надеется на то, что Украина победит Россию в войне, начатой Путиным, до следующего саммита Альянса, который будет проведен в средине 2024 года.

Так, когда Зеленскому задали вопрос относительно ожиданий нашей страны к следующему саммиту НАТО, он ответил, что Украина действительно верит в победу.

Украинский лидер подчеркнул, что победа – это главное и единственное его желание, и «с победой однозначно придет членство в НАТО».

Напомним, ранее Зеленский рассказал о положительных результатах саммита НАТО для Украины.