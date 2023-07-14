В эфире национального телемарафона глава внешнеполитического ведомства назвал досадным недоразумением упрек главы Минобороны Соединенного Королевства в адрес Украины, информирует «НБН».

Дипломат напомнил, что британский премьер-министр Риши Сунак опроверг высказывания Уоллеса, отметив, что ценит благодарность Киева, которая на постоянной основе озвучивается в разных форматах.

Кулеба отметил, что ни у кого нет основания обвинять нашу страну в какой-то неблагодарности за военную помощь.

«Простите, у нас война», — напомнил глава МИД, добавив, что он сможет поблагодарить за достаточное количество оружия партнеров, когда Украина одержит победу в войне против РФ.

В свою очередь секретарь СНБО Украины Алексей Данилов считает, что Уоллес раскритиковал нашу страну на эмоциях, поэтому на слова министра не стоит обращать внимания.