Чиновник считает, что министр обороны Великобритании выдал критику в адрес Украины о «недостаточной» благодарности западных странах на эмоциях, информирует «НБН» со ссылкой на The Guardian.

По словам Данилова, он бы не обращал внимания на «единичный необдуманный взрыв» Уоллеса, поскольку каждый может что-то сказать, а после жалеть об этом. Секретарь СНБО убежден, что это не настоящая позиция главы Минобороны Британии.

Чиновник напомнил, что Соединенное Королевство помогло нашей стране выдержать первый период полномасштабной войны и, если бы другие государства помогали так, как это делает Великобритания, в Украине была бы совсем другая ситуация.

Ранее Данилов рассказал, на каких амбициях РФ может поставить крест после итогов Вильнюсского саммита НАТО.