В частности, как пишет «НБН», свое мнение относительно произошедшего высказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк на странице в социальной сети «Твиттер».

По его словам, мост через Керченский пролив недолговечен. Особенно, если учитывать, что россияне используют его, в том числе, для доставки техники и вооружения на линию фронта в Украине.

По словам Подоляка, любого рода конструкции, которые были незаконно сооружены, используемые оккупантами РФ для доставки оружия, чтобы осуществлять массовые убийства, не являются долговечными. И это не зависит от причин их разрушения.

Напомним, ранее мы уже писали о заявлении Аксенова относительно ЧП на Крымском мосту.