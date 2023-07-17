В понедельник, 17 июля, пресс-секретарь российского лидера сообщил, что действие «зернового соглашения» прекращается, выдвинув ультиматум для возобновления сделки, информирует «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство «ТАСС».

По словам представителя Администрации российского президента, государство-террорист незамедлительно вернется к ней, как только часть договоренностей, которая касается РФ, будет выполнена.

Спикер Путина добавил, что Москва ранее заявляла свою позицию относительно договора еще до прилета по Крымскому мосту и якобы атака на нее не повлияла.

Ранее в оперативном командовании «Юг» объяснили, почему прилет по мосту оккупантов в Керченском проливе может быть провокацией россиян.