В интервью CBS руководитель внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба заявил, что государство-террорист использует голод, как инструмент для достижения своих целей, информирует «НБН».

По словам министра, Кремль использует заявления о выходе РФ из «зернового договора» для давления на международное сообщество, преследуя свои интересы.

Кулеба подчеркнул, что Москва «убивала» сделку от одного продления к другому. Когда в прошлом году был подписан «зерновой договор» мировые цены на продовольствие снизились на 20%.

Дипломат добавил, что сейчас страна-агрессор вновь устраивает «голодные игры», которые означают рост цен по всему миру, что особо ощутят на себе Азия и Африка.

Напомним, что спикер Путина Дмитрий Песков выдвинул ультиматум для возвращения РФ к «зерновому соглашению».