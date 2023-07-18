В своем Telegram-канале руководитель Офиса Зеленского сообщил, что ночью путинские оккупационные силы ударили по Николаеву и Одессе ракетами и дронами-камикадзе иранского производства, информирует «НБН».

По словам главы ОПУ, эти обстрелы – очередное доказательство того, что Российская Федерация хочет поставить под угрозу жизни 400 миллионов жителей разных стран, которые зависят от экспорта продовольствия из Украины.

Ермак поблагодарил силы ПВО за эффективную работу. Чиновник подчеркнул, что цели государства-террориста – убийства и голод. Кремлю нужны волны беженцев, с помощью которых от рассчитывает ослабить западные страны.

Напомним, в оперативном командовании «Юг» сообщили, сколько ракет «Калибр» силы противовоздушной обороны уничтожили над Одессой сегодня ночью.