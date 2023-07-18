Как информирует «НБН», во время брифинга в Вашингтоне координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США в Белом доме Джон Кирби завил, что Штаты не рассматривают возможность организовать военную блокаду в водах Черного моря на фоне действий России.

Следовательно, американский чиновник ответил на вопрос представителей прессы относительно того, может ли быть продлена перевозка зерна из портов Украины с «определенным экспортом», призванным защищать судна от атак РФ.

В частности, он заявил, что если журналисты предлагают властям США провести эффективную военную блокаду в черноморских водах, то это не является тем вариантом, который будет активно рассматриваться.

Напомним, ранее решение РФ выйти из зернового соглашения прокомментировала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.