В понедельник, 24 июля, в своем Twitter-аккаунте представитель Офиса Зеленского сообщил, что армия Путина обновила террористическую тактику атак на юг Украины, информирует «НБН».

По словам Подоляка, теперь российские оккупационные силы сконцентрировались на нанесении ударов по историческим местам городов южных регионов, демонстративном уничтожении Одессы, масштабных попытках убийств мирных украинцев и разрушении портовой инфраструктуры.

Советник главы ОПУ объяснил, что атаки россиян преследуют несколько целей. Кремль хочет окончательно «обнулить» «зерновое соглашение», закрыть Украине любой выход в Черное море, напугать очередным террором, чтобы начались разговоры о возможных «уступках» РФ.

Кроме того, Москва хочет изменить международную информационную повестку дня, чтобы как можно меньше говорили о внутренних проблемах государства-террориста, что оно слабеет и как можно активнее обсуждали возможную эскалацию войны.

Чиновник добавил, что также обстрелы юга Украины – возможность для россиян реализовать ненависть к нашей стране, в частности, к Одессе, разрушая ее память и историю.

Отметим, что 23 июля армия Путина ударила по центру Одессы. Оккупанты попали в жилые дома и самый большой храм в городе – Спасо-Преображенский собор.