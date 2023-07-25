В статье, опубликованной в понедельник, 24 июля, российский лидер объясняет выход своего государства из «зернового договора». Американские аналитики в своем отчете пишут, что глава Кремля таким образом попытался смягчить ущерб, который после срыва сделки понесла репутация Путина и позиции РФ в Африке, информирует «НБН».

В ISW отмечают, что президент-агрессор в своей статье обозначил цели страны-агрессора по сотрудничеству с Африкой, отметил важность бесперебойных поставок продовольствия, чтобы поддерживать политическую стабильность в государствах на континенте. Помимо этого, Путин обвинил западные страны в том, что они якобы использовали «зерновой договор» для собственного обогащения.

По мнению экспертов, также с помощью этой статьи российский лидер пытался смягчить упущенную выгоду и смущение от невозможности лично присутствовать на саммите БРИКС в ЮАР.

Напомним, у Зеленского объяснили, что означает отказ Путина от первой зарубежной поездки после выдачи ордера на его арест Международным уголовным судом в Гааге.