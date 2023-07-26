В интервью «24 каналу» секретарь СНБО сообщил, что новое заседание Совета НАТО-Украина состоится на уровне послов. Главной темой встречи станет ситуация в Чероном море, информирует «НБН».

Данилов напомнил, что организатором заседания стал генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Стотенберг по просьбе украинского руководства.

Чиновник рассказал, что украинская сторона сможет услышать предложения относительно урегулировании обостренной ситуации в акватории Черного моря после агрессивных действий РФ.

По словам секретаря СНБО, мероприятие является мощным шагом. Совет НАТО-Украина демонстирует всему миру, что у Киева есть союзники, с которыми можно советоваться в сложных ситуациях. Он будет учитывать мнения всех участников заседания, чтобы решить проблему вокруг ситуации в Черном море.

Как сообщалось, кремлевский диктатор Владимир Путин высказался об интеграции Украины в Альянс.