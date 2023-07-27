В интервью «24 каналу» чиновник рассказал, что после «восстания» ЧВК «Вагнер» под руководством олигарха, «повара Путина» Евгения Пригожина глава Кремля и приближенные к нему испугались, информирует «НБН».

По словам секретаря СНБО, диктатор знает, что причастен к «мятежу» «вагнеровцев», в том числе и из его окружения, однако он не решается убрать всех.

Данилов объяснил, что задержание бывшего «министра обороны ДНР» было показательным. Арест террориста является предупреждением для тех, кто осмелится критиковать власть в эфире телевидения.

Чиновник добавил, что Кремль продолжает закручивать гайки еще больше, чтобы искоренить другое мнение в стране. Однако задержание военного преступника ничего не решит, поскольку в РФ нет гражданского общества.

Напомним, российский оппозиционер Алексей Навальный назвал Гиркина «политзаключенным» и осудил его арест.