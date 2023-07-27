В интервью Globo News гарант отметил, что для него очень важна Латинская Америка и, в частности, Бразилия, поэтому, если он получит приглашение, то посетит эту страну, информирует «НБН».

По мнению Зеленского, да Силва мог бы организовать ему встречу с главами стран Латинской Америки. Президент предложил политику выступить региональным лидером и помочь донести послание Украины, поспособствовать наступлению мира, а также получить Киеву поддержку континента.

«Нам нужна эта поддержка», – заверил глава государства, отметив, что да Силва и общество Бразилии поддерживают суверенитет и территориальную целостность нашей страны.

Зеленский считает, что политик также мог бы внести свой вклад в решение вопроса с «зерновым договором». Президент добавил, что он не намерен просить у бразильского лидера военную помощь, поскольку тот не будет ее предоставлять.

Напомним, что недавно да Силва заявил, что якобы мир устал от российско-украинской войны, обвинив Зеленского и главу США Джо Байдена в неспособности продолжить переговоры с Москвой.