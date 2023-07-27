В эфире «24 канала» политолог отметил, что США стремятся быть номер один в мире всегда и во всем. Вашингтон может затягивать важные поставки военной помощи Киеву, поскольку определенных американских политиков пугает сокрушительная победа украинцев, информирует «НБН».

По словам оппозиционера, грандиозный успех Украины в борьбе с российскими оккупантами полностью изменит геополитическую ситуацию, поскольку страна после победы станет самым сильным государством в Европе, с мощной армией и большим политическим авторитетом.

Пионтковский считает, что американцев пугает перспектива потери лидерства свободного мира, однако, как отметил эксперт, это вина Вашингтона, который последние 15 лет закрывал глаза на агрессию РФ, в частности войну в Грузии и аннексию Крымского полуострова.

Ранее глава государства Владимир Зеленский спрогнозировал, когда Украина одержит победу в войне с Россией.