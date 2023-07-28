В своем видеообращении украинский лидер высказался о досрочном прекращении полномочий нардепа от партии «Слуга народа» Юрия Аристова, информирует «НБН».

По словам Зеленского, лишение народного избранника депутатского мандата является справедливым. Президент убежден, что во время войны нужно проверять намерение любого госслужащего выехать куда-либо за пределы страны, проверять до секунды.

Украинский лидер подчеркнул, что если кто-то очень хочет отдохнуть от работы на государство, то государство тоже «отдохнет» от таких лиц.

Ранее гарант высказался о коррупционных скандалах во время войны. Зеленский предупредил, что ждет членов парламента и госслужащих, которые предадут свое государство.