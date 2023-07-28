В эфире «24 канала» представитель Офиса Зеленского, комментируя скандал с «командировкой» нардепа «Слуги народа» Юрия Аристова на Мальдивы, заявил, что украинское руководство может создать специальную службу, которая поможет притягивать к ответственности таких политиков, информирует «НБН».

По словам советника главы ОПУ, специальный орган будет искать украинских чиновников по всему миру и привозить их обратно. Подоляк отметил, что пока граждане отдают последнее для защитников на фронте, другие позволяют себе отдыхать от войны или наживаться, за что должна быть серьезная ответственность.

Напомним, что скандал с роскошным отдыхом Аристова на Мальдивах и лишением политика депутатского мандата прокомментировал глава государства Владимир Зеленский.