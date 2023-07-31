В своем Telegram-канале украинский лидер отметил, что утро понедельника началось для жителей регионов нашей страны с вражеских атак – россияне продолжают терроризировать города и мирных граждан, информирует «НБН».

Зеленский сообщил, что армия Путина нанесла удар по жилой многоэтажке и учебному заведению в Кривом Рогу, а также по центру Херсона. По словам президента, в результате обстрелов есть раненые и погибшие, под завалами могут находиться люди.

Глава государства отметил, что в последнее время российские захватчики упрямо атакуют город, в частности, центры населенных пунктов, разрушая жилье украинцев и гражданские объекты. Гарант заверил, что этот террор государства-агрессора нас не испугает и не сломает.

Отметим, что утром глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о взрывах в городе.