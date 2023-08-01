Американское издание Politico процитировало госсекретаря США Энтони Блинкена. Чиновник заявил, что у Киева есть план на случай, если с главой государства что-нибудь произойдет, информирует «НБН».

Согласно Конституции, если президент не может выполнять свои обязанности, эта ответственность возлагается на главу ВРУ, сейчас им является Руслан Стефанчук. Журналисты пишут, что в состав совета руководителей также могут войти глава ОПУ Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр обороны Алексей Резников.

Издание отмечает, что в РФ призывают ликвидировать украинского лидера, поскольку он играет главную роль в обеспечении международной поддержки борьбы со страной-агрессором.

Напомним, в ГУР рассказали, сколько раз россияне пытались убить главу ведомства Кирилла Буданова.