Президент отметил, что сегодня в Украине была очередная ночь войны, очередная ночь героической работы сил противовоздушной обороны, информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал Зеленского.

По словам президента, украинцы защищаются на максимуме сил, которые они имеют, было уничтожено много дронов-камикадзе иранского производства.

Глава государства сообщил, что, к счастью, пострадавших от атаки РФ нет, однако есть разрушения – самые существенные повреждения на юге страны, где оккупанты в очередной раз обстреляли портовую инфраструктуру.

Зеленский добавил, что россияне сознательно наносят удары по зерновым элеваторам, нарушая глобальную продовольственную безопасность, что представляет угрозу для всех континентов.

Напомним, глава КГВА Сергей Попко назвал количество сбитых «Шахедов» в столице и сообщил о последствиях атаки на город.