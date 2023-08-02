Как сообщает «НБН«, об этом президент Владимир Зеленский заявил в ходе сегодняшнего совещания с руководителями зарубежных дипломатических учреждений.

Зеленский отметил, что Киев рассматривает пять приоритетов, из которых главным станет выполнение Формулы мира.

По словам президента, в мире абсолютная часть государств и народов стремятся жить мирно, в соответствии с международным спокойствием и без угроз со стороны России. И эта крайне важная задача отражена в десяти пунктах формулы мира.

Владимир Зеленский отметил, что на этой неделе запланирована встреча при участии советников президентов и сотрудников МИД в Джидде из около 40 государств. Он напомнил, что первую встречу провели в Дании, в Копенгагене.

«Третий шаг заключается в организации Глобального саммита мира. Мы работаем над тем, чтобы это мероприятие провести осенью. До осени еще немного времени, но пока есть время для подготовки саммита и привлечение большинства стран мира. Это зависит от вашей активности», — пояснил Зеленский.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как Зеленский отреагировал на очередную ночную масштабную атаку дронов.