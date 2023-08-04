В интервью «УНИАН» замглавы Офиса президента Украины отметил, что за 17 месяцев полномасштабной войны Киев не увидел усталости среди союзников от российского вторжения в нашу страну, информирует «НБН».

По словам представителя ОПУ, нарратив об усталости мира от войны в Украине – российский и такие процессы не наблюдаются даже в тех государствах, на которые существенно влияет Кремль.

Жовква объяснил, что РФ распространяет соответствующую дезинформацию, поскольку осознала, что ее план по захвату нашей страны «за три дня» не удался.

Об отсутствии усталости партнеров Киева свидетельствует их выход на траекторию конкретной практической помощи украинцам. У Зеленского не сомневаются в том, что союзники будут передавать помощь нашей стране до победы над российскими захватчиками.

Напомним, советник главы Офиса Зеленского Михаил Подоляк прокомментировал недавние телефонные переговоры турецкого лидера Реджепа Эрдогана с президентом-агрессором РФ Владимиром Путиным.