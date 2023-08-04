В интервью «24 каналу» представитель Офиса президента Украины заявил, что Эрдоган не проявляет лидерство в переговорном процессе с главой Кремля, занимая слабую позицию, информирует «НБН».

По словам советника руководителя ОПУ, Путин срывом «зерновой сделки» унизил африканские государства, Турцию, которая была гарантом соблюдения сделки, ООН, «убил» международное морское право и нанес удар по репутации Альянса в Черном море.

Подоляк обратил внимание на то, что диктатор возвращает себя в глобальную повестку дня и дает понять миру, что он должен выполнять его прихоти. Поэтому поведение Эрдогана остается непонятным, ведь глобальное лидерство выглядит иначе.

Турецкий президент, после того, как глава РФ его унизил, позвонил ему и начал о чем-то договариваться. Советник Ермака отметил, что Эрдоган должен был заявить, что корабли его страны продолжат ходить в Черном море и «не дай Бог с ними что-то будет». И только после этого начать переговорный процесс.

Напомним, что во время телефонного разговора Эрдоган и Путин договорились о визите последнего в Турцию.