В интервью «24 каналу» советник руководителя Офиса президента Украины сообщил, что наша страна получила оружие не в полном объеме и не так быстро, как того хотел Киев, информирует «НБН».

По словам представителя ОПУ, нашим военным не хватает средств для разминирования, что мешает защитникам продвигаться вперед. Также нашей стране не хватает систем противовоздушной обороны, которые могут сбивать баллистические ракеты, например, ЗРК Patriot и SAMP/T. Небо можно закрыть от баллистики, если бы Украина получила 6,8, а лучше 10 таких комплексов.

Подоляк добавил, что также наши войска испытывают дефицит дальнобойных ракет, особенно после того, как Генштаб ВСУ значительно увеличил удары по дальним узловым центрам и тыловой инфраструктуры российских захватчиков.

Напомним, боец легиона «Свобода» рассказал, какой техники не хватает в украинской армии.