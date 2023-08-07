Как информирует «НБН» со ссылкой на СМИ, об этом заявил Верховный главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский.

Так, согласно словам украинского лидера, в настоящее время оккупационные силы не могут одержать победу, и поэтому они хотят заблокировать воды Черного моря, используя для этого насилие, а также оружие.

Как следствие, добавил Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины ответят на любого рода атаки по гражданскому населению, а также «зерновым коридорам».

Напомним, ранее мы уже писали о заявлении Зеленского относительно того, будет ли Украина вести войну на территории России.