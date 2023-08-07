В интервью аргентинскому изданию La Nació украинский лидер прокомментировал высказывания да Силвы о «мирном» урегулировании войны с Россией, информирует «НБН».

По словам Зеленского, он не понимает «миротворческие» предложения бразильского президента, которые не приносят спокойствия. Президент обратил внимание на то, что только Путин и глава Бразилии говорят о предоставлении гарантий безопасности для государства-террориста.

Гарант отметил, что да Силва имеет собственное мнение и не обязательно, чтобы его мысли совпадали с мыслями российского лидера. Президент напомнил, что Бразилию в мире уважают больше, чем РФ, поскольку это миролюбивая страна.

Зеленский добавил, что Путин является колонизатором, который дезинформирует, манипулирует и врет, поэтому не понятно зачем соглашаться с нарративами диктатора. Если да Силва что-то хочет сказать украинскому лидеру, им нужно сеть и поговорить.

Отметим, что недавно глава Бразилии пожаловался на то, что Зеленский и Путин не готовы к переговорному процессу.