В эфире национального телемарафона секретарь СНБО сообщил, что Киев ожидает официальную позицию Анкары относительно инцидента в Дериндже, информирует «НБН».

По словам Данилова, в Турции есть множество опытных специалистов, которые за короткое время смогут разобраться в причинах инцидента, в частности, определить, было ли заложено в порту взрывное устройство или взрыв произошел по другой причине.

Чиновник призвал дождаться официальных комментариев турецкого руководства, которую Украина должна воспринять, как первоначальную и окончательную версию.

Напомним, что взрыв в большом турецком порту произошел на элеваторе в понедельник, 7 августа, во время разгрузки корабля с зерном. По предварительной информации, причиной инцидента назвали «плотное пылевое облако» или «взаимодействие химических веществ».

Как сообщалось, 5 августа глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в телефонном режиме обсудил с турецким коллегой возобновление «зернового договора».