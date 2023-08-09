В своем микроблоге в Тwitter представитель Офиса Зеленского прокомментировал утренний удар БПЛА по Москве. По словам Подоляка, неустановленный дрон над столицей Российский Федерации – безупречный символ современности, информирует «НБН».

Советник главы ОПУ заявил, что «клан Путина» активно и настойчиво переносит войну на территорию государства-террориста. Чиновник добавил, что крах режима кремлевского диктатора становится все ближе.

Действия президента РФ вовлекут его страну в спасительную политическую перестройку, уничтожение «клана шовинистов» и закончатся традиционной гражданской войной.

Отметим, что военный эксперт Михаил Жирохов, комментируя новый удар БПЛА по Москве, рассказал, кто может стоять за атакой.