Как информирует «НБН», об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире телемарафона «Єдині новини».

Он отметил, что в действительности, после американских коллег Украина начала консультации с нашими друзьями из Великобритании. Это государство, которое по ключевой помощи является одним из наших главных и стратегических партнеров.

Также Ермак добавил, что к декларации «G7» о «гарантиях безопасности» для Украинского государства присоединились уже тринадцать стран мира. В это же время, по его словам, Киев уже начал двусторонние консультации по гарантиям с США.

Важно, что по словам Ермака, целью является то, чтобы до конца года изменить первые двусторонние соглашения со странами, которые предоставят гарантии безопасности Украине.

Напомним, ранее мы писали о том, что Ермак озвучил ситуацию вокруг ЗАЭС.