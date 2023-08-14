Как сообщает «НБН«, об этом идет речь в материале издания NewsMaker.

В частности, известно, что в соответствии с принятым решением Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы, дипломатическое представительство России в Кишиневе покинули 22 дипломата и 23 представителя технического персонала вместе с членами их семей.

Самолет, на котором представители российского дипломатического корпуса должны были прибыть в Москву, совершил посадку в аэропорту Кишинева. Всех сотрудников посольства РФ, которые покинули страну, были доставлены в аэропорт на двух автобусах и нескольких легковых автомобилях. Представителей СМИ в аэропорт не допустили.

Ранее сообщалось, что 26 июля молдавское правительство приняло решение сократить количество аккредитованных дипломатов из России на фоне шпионского скандала.

Напомним, ранее мы уже писали об угрозах коллаборанта Сальдо в сторону Молдовы.