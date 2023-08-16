В своем отчете эксперты Института изучения войны, комментируя форум «Армия-2023», заявили, что власти страны-агрессора используют мероприятие, чтобы позиционировать РФ как «технологически развитого и надежного партнера», информирует «НБН».

По словам аналитиков, глава Кремля и министр обороны делали шаблонные комментарии, способствовали международному сотрудничеству против Запада, представляя украинские и западные ресурсы для наращивания вооруженных сил как ограниченные.

Шойгу похвастался, что ВПК РФ произвел БПЛА, танки, бронемашины и другое оружие, подчеркнув, что возможности оборудования СССР и России якобы превосходят возможности западного. Глава Минобороны повторил нарратив Кремля о том, что санкции якобы идут на пользу стране, которая благодаря им увеличила отечественное производство.

Министр также заявил, что военные арсеналы Украины и Запада якобы полностью исчерпаны. При этом в ISW утверждают, что государство-террорист не смогло мобилизовать свой ВПК для адекватной поддержки войны.

Во время форума диктатор в очередной раз переложил ответственность за «разжигание конфликта» в Украине на западные страны, также обвинив их в «нестабильности» в государствах Азии, Африки и Латинской Америки.

Напомним, что в этом году Путин отказался присутствовать на форуме. Участникам мероприятия показали видеопослание «вождя».