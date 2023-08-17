В комментарии изданию LIGA.net дипломат отметил, что с начала полномасштабной войны в Украине вырос спрос на израильскую продукцию, страна продает оружие разным государствам, например, ФРГ, Марокко и другим, информирует «НБН».

По словам Корнийчука, Киев слышал от Иерусалима разные причины, почему он не может продать комплексы противовоздушной обороны. Посол видит единственный «легитимный аргумент» для отказа – чувствительное отношение Израиля к своей безопасности, поскольку на границах страны «сидит» РФ.

Напомним, в июне глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху заявил об «особом положении» своего государства, из-за чего оно не может предоставить ВСУ оружие.