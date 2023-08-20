О том, что глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба настоятельно рекомендует отдельным западным аналитикам проявлять сдержанность в своих прогнозах и «долгосрочных предсказаниях», касающихся наступательной операции Сил Обороны, пишет «НБН», ссылаясь на материал издания Bild.

Кулеба в очередной раз напомнил — ранее определенные чиновники, генералы и аналитики, уже обещали, что Украина прекратит свое существование на протяжении 3-10 дней в феврале прошлого года, но подобные предсказания так и не сбылись. Таким образом, текущие предположения западных экспертов, касательно того, что Украина не в состоянии слишком быстро, но все же сможет вернуть себе все свои территории, заставляет этих «сомневающихся» пересмотреть свое предыдущее отношение к обстоятельствам, и «со временем начинать надеяться» на обратное, пока Киев «спокойно относится к таким заявлениям».

Таким образом, глава МИД Украины посоветовал вышеуказанным западным аналитикам «быть осторожными в своих прогнозах и долгосрочных предсказаниях по контрнаступлению ВСУ».

Ранее мы писали о том, как Кулеба отреагировал на информацию относительно собственной скорой отставки.