В частности, как информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал»,ему известно о дискуссии в правительстве ФРГ относительно данного вопроса.

Высокопоставленный военный чиновник подчеркнул, что политическое решение парламента Федеративной Республики Германия внушает больше оптимизма. Однако окончательное решение принимает правительство. И в Германии по состоянию на сегодняшний день еще нет принятого данного решения.

Но я знаю о том, что среди членов правительства ФРГ продолжается дискуссия . Мы также делаем некоторые политические и международного характера усилия, чтобы помочь в этой всей дискуссии принять решение в пользу Вооруженных сил нашей страны, — отметил Алексей Резников.

По его словам, ему бы очень не хотелось бы комментировать то, о чем между собой общаются его коллеги из США и ФРГ.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как Резников прокомментировал это противостояне между Россией и Украиной.