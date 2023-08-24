В четверг, 24 августа, гарант сообщил журналистам, что наша страна не причастна к гибели военного преступника, главаря «вагнеровцев» Евгения Пригожина, информирует «НБН» со ссылкой на информационное агентство «Интерфакс-Украина».

По словам президента, все понимают, кто на самом деле имеет отношение к смерти «повара Путина». Глава государства отметил, что когда Киев обращался к другим странам относительно самолетов, он не это имел в виду.

Несмотря на то, что Украина рассчитывала на другое, на поддержку, Зеленский отметил, что, наверное, «это тоже в каком-то смысле поможет».

Напомним, аналитики Института изучения войны считают, что кремлевский диктатор Владимир Путин лично распорядился «убрать» главаря «вагнеровцев».