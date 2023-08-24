В среду, 23 августа, через два месяца после «восстания» ЧВК в Тверской области РФ разбился самолет «Вагнера», на борту которого был Пригожин и его заместитель, информирует «НБН».

В ISW убеждены, что глава Минобороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба России Валерий Герасимов вряд ли бы уничтожили «повара Путина» без приказа президента-агрессора.

По мнению аналитиков, ликвидация олигарха – публичная попытка главы Кремля отомстить за унижение и восстановить свое господство, ведь политическая и сфера безопасности РФ могли рассматривать дальнейшее выживание Пригожина после «бунта», как решение диктатора.

Эксперты предполагают, что российский лидер заказал убийство главаря «вагнеровцев», считая, что он достаточно отделил олигарха от ЧВК, чтобы его уничтожить, не превращая в мученика для боевиков.

В Институте изучения войны считают, что «повар Путина» мог потерять благосклонность наемников из-за финансовых проблем в группе «Вагнера», с чем связано сокращение выплат боевикам и возможностей для развертывания.

Отметим, накануне росСМИ сообщили, что Кремль уволил генерала Сергея Суровикина, которого обвиняют в поддержке Пригожина, с поста командующего ВКС РФ.