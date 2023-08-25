В интервью «Радио Свобода» чиновник заявил, что на сегодня государство-террорист не способно победить Украину военным путем, однако Кремль имеет запасной план, информирует «НБН».

Секретарь СНБО отметил, что план Б Москвы заключается в том, что РФ попытается поколебать Украину, спровоцировать внутреннюю дестабилизацию. Российское руководство все активнее привлекает «войска» на информационном фронте.

Чиновник объяснил, что Кремль рассчитывает на так называемых медиа-коллаборантов. Эти поклонники РФ в свое время бегали с «колорадскими» лентами по Луганску, а сейчас сидят в соцсетях, выдают себя за украинцев и рассказывают, что «что-то там анализируют».

Данилов призвал граждан быть бдительными и не допускать проникновения предателей в свое информационное пространство.

Ранее Данилов отреагировал на скандальное высказывание кинорежиссера Ларса фон Триера о россиянах.