Как информирует «НБН», об этом парламентарий рассказала в интервью YouTube-каналу «У ліжку».

Так, говоря о выборах, она заявила:

В стране война. Какие могут быть выборы? Как их можно проводить, к примеру, без тех люде, которые сейчас воюют? Какие выборы можно проводить, когда критерии безопасности на части территории Херсонской, Харьковской, Донецкой областей не соответствуют действительности, когда там постоянно что-то происходит?

Помимо того, Шуляк добавила, что восемь миллионов граждан Украинского государства сейчас находятся в разных странах мира, но не в Украине, часть избирательной инфраструктуры полностью разрушена, а реестр избирателей не актуализирован.

Напоследок Елена Шуляк также добавила:

Я имею весьма простую позицию: я воспринимаю за кощунство, когда люди говорят о выборах во время войны. Сейчас в стране война, и мы сконцентрированы только а одной задаче – победа. Будут ли изменения в законодательство? Да, будут. Даже если мы обсуждаем, что это можно будет называть законом о первых послевоенных выборах.

Напомним, ранее Елена Шуляк рассказала, какой будет компенсация за разрушенное россиянами недвижимое имущество.