Как информирует «НБН», об этом Верховный главнокомандующий заявил в своем вечернем видеообращении.

В своем заявлении украинский лидер отметил, что было отдельное совещание касательно производства украинского оружия. При этом Зеленский добавил:

Укроборонпром, Минстратегпром, руководители отечественных производств, снаряды, пушки, ракеты, бронированная техника, дроны, сделанные в Украине… Мы максимально увеличиваем объемы производства. Украина может это сделать. Финансирование есть. И наша оборонка будет давать больший результат.

Помимо прочего Владимир Зеленский сообщил, что уже на следующей Ставке заслушают доклад о подготовке к зиме. В частности, это касается аспектов безопасности, а также программе подготовки к применению новых боевых самолетов.

Напомним, ранее Глава Минобороны Украины Резников не исключил, что на Бахмутском и Купянском направлениях вражеские силы могут оказаться «в котле».