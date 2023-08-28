Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление Зеленского, которое он озвучил в интервью Наталье Мосейчук, обнародованном вчера на ее YouTube-канале, Вашингтон предоставит Украине гарантии безопасноти вроде израильских.

Говоря о гарантиях безопасности, то у нас, наверняка, будет именно израильская модель, где есть оружие, технологии, финансы, а также тренировки, — отметил украинский лидер.

Зеленский также добавил, что данное соглашение обязательно должно быть ратифицировано в Конгрессе. Также все эти вещи должны быть проголосованы в европейских государствах и поддержаны их парламентами.

Говоря о приглашении Украины в НАТО, президент сказал, что для нас – это является политическим решением всего мира, конечным его решением. И лично для Зеленского приглашение – это соответствующее решение в головах множества бюрократов.

Напомним, ранее мы уже писали об обращении президента Зеленского к представителям бизнеса Украины.