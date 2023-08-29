Как пишет «НБН», такой указ был обнародован на официальном ресурсе президента нашей страны.

Справка

Как известно, Борзилов возглавил управление Службы безопасности в Закарпатской области в июле 2022 года. До этого назначения, с 2019 года он работал на Закарпатье руководителем областного управления СБУ в Полтаве. Еще ранее Борзилов числился заместителем начальника управления Департамента контрразведывательной защиты интересов Службы безопасности Украины.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Зеленский уволил с занимающего поста главу Херсонской ОВА Геннадия Лагуту.