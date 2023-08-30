Во время пресс-конференции послов во Франции глава внешнеполитического ведомства сообщил, что несколько дней назад ВСУ смогли прорвать оборону ВС РФ на одном из самых сложных участков фронта и деоккупировать Работино, информирует «НБН» со ссылкой на сайт МИД Украины.

По словам дипломата, за сухими военными сводками стоят судьбы и усилия защитников. Министр рассказал, что несколько месяцев наше подразделение проводило штурмы в этой зоне фронта, что физически и морально истощило военнослужащих.

Тогда в подразделении сменили руководство и новый командир собрал 31 мотивированного бойца, третья часть из которых не имела боевого опыта. Новосозданная группа начала работу на линии столкновения, наладив связи со смежными подразделениями.

Кулеба отметил, что этим защитникам пришлось проходить километры минных полей 18 часов буквально проползая на животе, где на каждом метре квадратном было оставлено врагом по 6 боеприпасов. Добравшись до посадки они выбили захватчиков и два дня удерживали позицию, ожидая подкрепления.

Впоследствии эти бойцы прошли еще 10 километров по заминированных полях с рюкзаками, которые весят 35-40 килограммов. В течении 40 дней подразделение провело 2 разведки и 6 штурмов. Группа защитников выполняла работу батальона, сделав возможным наступление ВСУ на Работино.

Отметим, 28 августа в оборонном ведомстве Украины подтвердили деоккупацию Работино, рассказав, в каком направлении начали продвигаться ВСУ.